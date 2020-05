Reino Unido: Número de óbitos diários desce mas número de casos continua a subir

Nas últimas 24 horas, foram registadas 348 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 no Reino Unido. No total, já morreram 33.998 pessoas devido à doença no país. Em relação aos dados partilhados pelas autoridades de saúde, esta quinta-feira, ocorreu uma ligeira descida no número de óbitos - menos 80 vítimas mortais.

Registaram-se ainda mais 3.560 novos casos, aumentando o número de infetados desde o início da pandemia para 236.711. O número de casos sofreu uma ligeira subida, mais 144 infetados, em relação ao número partilhado esta quinta-feira.

Os especialistas de saúde do Governo britânico já disseram várias vezes publicamente que preferem fazer análises sobre a média semanal, cuja tendência é decrescente desde abril, visto os dados diários incluirem mortes que ocorreram há vários dias ou mesmo há semanas.