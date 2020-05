Pai de Valentina já teve alta hospitalar e foi levado para ala psiquiátrica

Sandro Bernardo foi transportado esta sexta-feira para o hospital devido a cortes no corpo, que o próprio terá infligido

Sandro Bernardo já teve alta hospitalar e foi internado na ala psiquiátrica do Hospital Prisional de Caxias, avança o Correio da Manhã.

O pai da pequena Valentina foi, esta sexta-feira, transportado do Estabelecimento Prisional de Lisboa para o hospital de São José, em Lisboa, com cortes no corpo, que o próprio terá infligido.

O suspeito do homicídio da filha de nove anos encontrava-se em isolamento numa ala anexa à Polícia Judiciária, devido à pandemia do novo coronavírus.

Recorde-se que Sandro Bernardo e a madrasta de Valentina estão ambos indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver da criança encontrada morta numa zona de mato em Peniche