Países Baixos aconselham solteiros a encontrarem "amigo colorido" para combater falta de contacto físico

Depois de ter afirmado que as pessoas que recebem visitas em casa devem manter uma distância de 1,5 metros dos seus convidados e vice-versa - segundo as autoridades de saúde dos Países Baixos, as pessoas podem receber até 3 pessoas em sua casa, desde o levantamente de algumas restrições - o instituto nacional para a saúde pública, que administra o combate à covid-19, recebeu diversas críticas. Agora, o Governo emitiu uma orientação para as pessoas combaterem a falta de contacto físico e aconselhou as pessoas solteiras a arranjarem "um companheiro sexual".

"Faz sentido que, como pessoa solteira, se queira contacto físico", afirmaram as autoridades de saúde holandesas, esta sexta-feira. "Por exemplo, encontrem-se com a mesma pessoa para ter contactos físicos ou sexuais, um amigo colorido, garantindo que está livre de doença", aconselharam. As autoridades alertaram ainda os cidadãos para o facto de que quanto maior for o número de parceiros sexuais, maior é a probabilidade de ser infetado com covid-19.

A tutela lançou ainda um aviso para os casais e apela a que não existam relações sexuais com uma pessoa que está sob suspeita de estar infetada. "Não faça sexo com o seu parceiro se ele está em isolamento por causa de uma suspeita de infeção com coronavírus", recomendam as autoridades. "O sexo consigo ou outros à distância é possível. Pense em contar histórias eróticas, masturbem-se juntos", sugerem.