França: Número de óbitos e de novos casos de covid-19 voltaram a diminuir

Mais de 27 mil pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus no país.

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 104 vítimas mortais. No total, já morreram 27.529 pessoas infetadas com covid-19 no país. Relativamente ao número de óbitos ocorreu uma descida comparativamente aos dados partilhados esta quinta-feira - 351.

Foram confirmados mais 563 novos casos do novo coronavírus no país, elevando assim o número de pessoas infetadas no país para 141.919. Também no número de casos diários ocorreu uma descida - foram confirmados 622 novos casos na quinta-feira.

Atualmente há 19.961 pessoas hospitalizadas em França, dos quais 2.203 estão internados nos cuidados intensivos. Por outro lado, 60.448 já venceram a doença.