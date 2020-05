Futebolista tunisino condenado a quatro meses de prisão por violar confinamento

Hamdi Nagguez foi condenado a quatro meses de prisão, com pena suspensa

O futebolista tunisino Hamdi Nagguez foi condenado a quatro meses de prisão, com pena suspensa, por ter violado as regras de confinamento impostas na Tunísia a 18 de março devido à pandemia de covid-19.

O lateral, de 27 anos, que alinha no FC Suduva, da Lituânia, foi mandado parar no passado mês de abril, numa operação stop feita pelas autoridades do seu país natal, e acabou por ser detido uma vez que não apresentava o documento que autorizasse aquela deslocação.

A Tunísia regista 45 mortos e 1.032 casos de infeção por covid-19.