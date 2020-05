Cultura

16 de maio 2020

Palco SOL. Nicholas Ratcliffe vai tocar Comfortably Numb ao vivo da sua varanda e no Facebook do SOL este sábado às 22h

O SOL e o Facebook do SOL voltam a ser o palco de Nicholas Ratcliffe. Desta vez, o guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma vai tocar Comfortably Numb, dos Pink Floyd, um tema escolhido pelos nossos leitores. Veja o vídeo da semana passada com Sound of Silence.