Morreu Fred Willard, pai de Phill Dunphy em Modern Family

O ator Fred Willard morreu aos 86 anos de idade, confirmou a família, este sábado. Desde o pequeno ao grande ecrã, Willard tem uma vasta carreira no mundo artistíco. Mais recentemente, interpretou Frank Dunphy, pai de Phil Dunphy, na série de televisão internacionalmente conhecida 'Modern Family'.

De acordo com a filha do ator, este morreu "de forma pacífica" e vítima de causas naturais. "Ele continuava sempre em movimento, a trabalhar e a fazer-nos felizes até ao final. Amávamo-lo tanto. Vamos sentir a falta dele para sempre", disse ao The Hollywood Reporter