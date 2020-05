Depois se tornar viral em Portugal, até Ellen DeGeneres partilhou rap de aula de inglês da telescola

São muitos os momentos que têm sido partilhados na Internet desde que o ensino à distância passou a ser uma realidade no país na sequência da pandemia de covid-19. Um dos vídeos que se tornou viral é o de duas professoras de inglês do 3º. e 4º. ano que decidiram fazer um rap para ensinar os meses do ano aos alunos. O sucesso do método de ensino estava à vista de todos em Portugal, ao gerar milhares de partilhas, e agora parece já ter chegado ao outro lado do mundo.

A apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres fez uma publicação nas redes sociais, este sábado, que incluiu o vídeo da telescola.