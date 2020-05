Casos aumentam 0,78% em Portugal. Número de recuperados já é superior a 4.600

O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou, este domingo, que 1.218 pessoas já morreram de covid-19, desde o início do surto no país.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 15 óbitos e 226 novos casos - um aumento de 0,78% face a sábado - elevando o total de diagnósticos positivos para 29.036.

O número de doentes recuperados é agora de 4.636, mais 814 que no boletim anterior.

Internadas estão agora 649 pessoas, das quais 108 estão em unidades de cuidados intensivos.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.704 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 25.640 contactos.

Casos confirmados:

263 meninos e 255 meninas com menos de 10 anos;

426 rapazes e 490 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.582 homens e 2.009 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.808 homens e 2.416 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.959 homens e 2.917 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.948 homens e 2.965 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.500 homens e 1.734 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.132 homens e 1.285 mulheres entre os 70 e os 79;

1.407 homens e 2.940 mulheres casos com mais de 80 anos.

12.025 casos do sexo masculino e 17.011 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

7 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

28 homens e 12 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

72 homens e 38 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

139 homens e 100 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

347 homens e 468 mulheres com mais de 80 anos.

594 óbitos do sexo masculino e 624 do sexo feminino