PS vai discutir teletrabalho

O grupo parlamentar socialista quer discutir desafios da economia e do trabalho no pós pandemia. Regulamentação do teletrabalho é um dos temas.

O bancada parlamentar do PS vai realizar jornadas parlamentares com recursos a meios digitais. «O grupo parlamentar tem muito que fazer no acompanhamento e preparação de legislação para uma nova fase do país», explicou ao Público Ana Catarina Mendes, acrescentando que serão discutidos os desafios da economia e do trabalho no pós-pandemia.

A líder parlamentar revelou que o teletrabalho é dos temas que vai ser discutido na bancada socialista e que da discussão pode resultar um projeto de lei. A socialista defendeu que o teletrabalho é uma questão onde as pessoas não estão protegidas e que, por isso, é precisa regulamentação.

Ana Catarina Mendes quer voltar à discussão das alterações às regras e procedimentos dos concursos públicos, tema lançado em fevereiro. Segundo defendeu a líder da bancada, a pandemia evidenciou que é necessário agilizar a contratação pública. «Na direção do grupo parlamentar, já está feito o levantamento dos obstáculos que existem e que bloqueiam e atrasam o investimento público», disse.

O grupo parlamentar socialista retomou sexta-feira as audições com as ordens profissionais, que interrompeu devido à propagação da covid-19 em Portugal, e às consequentes medidas de restrição. Além da Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, que estavam agendadas para o fim, foram também ouvidas a Ordem dos Biólogos, a Ordem dos Médicos Veterinários e o Sindicato dos Advogados. Foi a socialista quem lançou este debate sobre a regulamentação das ordens profissionais e o papel que estas organizações têm sobre o mercado de trabalho. Para a discussão foi constituído um grupo chefiado por Constança Urbano de Sousa e integrado por Marina Gonçalves e Maria Begonha, líder da Juventude Socialista.