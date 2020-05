Liga alemã regressou e as audiências dispararam | Fotogaleria

Bundesliga prometeu voltar a meio de maio e não defraudou as expectativas. Veja as imagens.

O regresso da Bundesliga, este sábado, disparou as audiências no principal detentor dos direitos televisivos da Liga Alemã, com 3,68 milhões de telespetadores nos seus canais pagos. Nos canais de sinal aberto foram contabilizados mais 2,45 milhões de telespetadores.

Estes números, avançados pelo site especializado DWL.de, indicam que, no total, a Sky alemã teve mais de seis milhões de telespetadores, o dobro dos registos habituais.

Recorde-se que, mesmo em tempo de crise pandémica, a Bundesliga prometeu voltar a meio de maio e não defraudou as expectativas - ontem voltou à ação com seis jogos à porta fechada.

Veja aqui algumas das imagens.