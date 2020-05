Brasil ultrapassa Itália e Espanha em número de casos com coronavírus

Com as quase 15 mil infeções por covid-19 registadas no sábado, o Brasil ultrapassou a Itália e Espanha em número de casos confirmados.

O país sul-americano tornou-se o quarto país com mais infeções, atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia e Reino Unidos. No total, o número de casos com coronavírus no Brasil cifra-se nos233 511, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Já o número de óbitos ronda os 15 mil, de um total de mais 310 mil mortes por todos os cinco continentes.

O ministro da Saúde brasileiro, Nelson Teich, demitiu-se na sexta-feira por divergências sobre a gestão da crise sanitária com o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Por enquanto, é o general Eduardo Pazuello que assume a pasta da Saúde.