Embaixador chinês para Israel encontrado morto em sua casa

O embaixador da China para Israel, Du Wei, foi encontrado morto este domingo em sua casa, no norte de Telavive, segundo o ministério dos Negócios Estrangeiros israelita e a polícia.

As autoridades adiantaram que vão abrir uma investigação sobre o caso e a causa de morte ainda não foi revelada.

Du Wei, de 57 anos, foi encontrado morto na sua cama por um trabalhador da embaixada, segundo as autoridades. A polícia israelita disse ainda que não encontra motivos para se suspeitar de um crime.

Em conclusões preliminares, o Governo chinês atribuiu a sua morte a problemas de saúde, não os especificando.

Du tinha chegado a Israel apenas no dia 15 de fevereir, entrando em quarentena por duas semanas devido à pandemia do coronavírus. Só no dia 3 de março é que se encontrou com o ministério dos Negócios Estrangeiros.