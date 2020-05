Morreu a cineasta Lynn Shelton. Tinha 54 anos

A realizadora norte-americana trabalhou em projetos como "Mad Men" ou "Master of None”. Morreu subitamente e tinha passado as últimas semanas da pandemia a escrever um guião.

Lynn Shelton, a cineasta norte-americana que ficou conhecida pelas produções independentes e realizou os filmes "Encalhados", "Entre Irmãs" e "Humpday - Deu para o Torto" , morreu na passada sexta-feira. Tinha 54 anos e antes de adoecer, há uma semana, estava a escrever um novo argumento.

“Tenho notícias terríveis. A Lynn faleceu ontem à noite. Entrou em colapso depois de ter estado uma semana doente”, confirmou o namorado da realizadora, o humorista Marc Maron, citado pelo "IndieWire”, sublinhando que a causa da morte não estava relacionada com o coronavírus.

Lynn Shelton trabalhou ainda em produções com temáticas tão distantes como Mad Men", "Santa Clarita Diet", "Master of None" ou "Glow". "Little Fires Everywhere”, que ainda não estreou em Portugal, foi o seu último projeto televisivo.