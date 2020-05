Tribunal alemão

O que eles devem ignorar é o que a Alemanha lucra com a Europa, e a exportar sem direitos alfandegários ou quaisquer outras barreiras para os países europeus.

Acho impossível que os juízes do Tribunal Constitucional alemão, por muito ignorantes que sejam (como certamente imaginamos qualquerjuiz), não soubessem que a sua decisão contra a solidariedade europeia não iria reforçar os assim chamados ‘populismos’ mundiais. O que penso é eles não quererem saber disso, e estarem apenas contra a participação da Alemanha emsolidariedades internacionais, devido a conjunturas internas antigas que julgam assim evitar.

Também estou convencido de que eles sabiam que uma sua sentença não se deve impor a outra de um tribunal de uma instância superior, como seria (e foi) o caso de um tribunal europeu. Mas simplesmente o seu egoísmo natural fê-los tomar uma posição interna, que esperam (e talvez bem) vir a influenciar o seu Governo.

O que eles devem ignorar é o que a Alemanha lucra com a Europa, e a exportar sem direitos alfandegários ou quaisquer outras barreiras para os países europeus. Mas isso são outras ignorâncias, que já afectaram muitos ingleses, e demais.

Há egoísmos que só se contentam em acabar, seja como for, mesmo com muitas dores próprias, e sobretudo sem querer saber delas no primeiro momento.



Pedro d'Anunciação