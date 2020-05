Efemérides de 18 de Maio

1498 Vasco da Gama (1469-1524) chegou há 522 anos ao porto de Calicute, na primeira viagem marítima da Europa à Índia (1497-98).

1804 Napoleão Bonaparte (1769-1821) coroou-se Imperador da França há 116 anos, adoptando o nome de Napoleão I.

1890 A Estação ferroviária do Rossio, em Lisboa, foi inaugurada há 130 anos, como Estação Central.

1898 Começaram há 122 anos os trabalhos da Conferência da Haia (que só terminaria em 1907), para aprovação dos acordos sobre a guerra e a resolução pacífica de conflitos, resultando numa das primeiras convenções internacionais sobre crimes de Guerra.

1974 A Índia tornou-se há 46 anos a 6ª potência nuclear ao efetuar, no deserto do Rajastão, a primeira explosão subterrânea.

1999 O alpinista João Garcia (n.1967) atingiu há 21 o cume do Monte Everest, tornando-se o primeiro português a trilhar os chamados 7 Cumes.

2004 Portugal e o Vaticano assinaram há 16 anos, no Governo de Durão Barroso, a Concordata que acabou com o regime de isenção fiscal dos padres com profissões laicas e reconheceu a especificidade da Universidade Católica Portuguesa.

2006 O Parlamento aceitou há 14 anos a primeira iniciativa legislativa de cidadãos, permitindo que apenas os arquitetos possam assinar projectos relativos à sua atividade – o que voltou a estar em causa.

2012 Facebook estreou-se na Bolsa de Nova Iorque há 6 anos, obtendo enorme sucesso na captação de capital.

2016 O Governo (de António Costa) anunciou que não iria abrir turmas de início de ciclo em 39 colégios privados com contratos de associação.

2019 Caiu o Governo austríaco por um escândalo de corrupção do vice-chanceler y líder ultra Heinz-Christian Strache.