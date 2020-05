Mais 1.794 doentes recuperam da doença. Este é o maior aumento desde o início do surto no país

O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou, este domingo, que 1.231 pessoas já morreram de covid-19, desde o início do surto no país.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 13 óbitos e 173 novos casos - um aumento de 0,59% face a domingo - elevando o total de diagnósticos positivos para 29.209.

O número de doentes recuperados subiu de 4.636 para 6.430, um aumento de 1.794 o maior registado entre os registos de dois boletins consecutivos.

Atualmente estão internados 628 doentes, menos 21 do que no domingo. 105 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três face ao balanço anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.260 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 25. 360contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 295.449, dos quais 263.980 não se confirmaram.

Há seis concelhos com mais de mil infetados, Lisboa é o que regista mais casos com 1.962 diagnósticos confirmados, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.485, o Porto com 1.318, Matosinhos com 1.236, Braga com 1.154 e Gondomar com 1.053.

Casos confirmados:

269 meninos e 259 meninas com menos de 10 anos;

429 rapazes e 493 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.600 homens e 2.027 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.832 homens e 2.431 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.977 homens e 2.930 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.957 homens e 2.985 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.509 homens e 1.741 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.132 homens e 1.287 mulheres entre os 70 e os 79;

1.409 homens e 2.942 mulheres casos com mais de 80 anos.

12.114 casos do sexo masculino e 17.095 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

7 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

28 homens e 12 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

73 homens e 38 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

140 homens e 102 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

349 homens e 475 mulheres com mais de 80 anos.

598 óbitos do sexo masculino e 633 do sexo feminino