Equipa sul-coreana coloca bonecas sexuais nas bancadas para substituir adeptos

Os campeonatos de futebol dos vários países começam agora a dar os primeiros pontapés na bola do regresso, ainda que num registo completamente diferente. A monitorização constante dos jogadores e das equipas técnicas e jogos à porta fechada são apenas alguns dos exemplos das medidas de prevenção adoptadas no contexto de pandemia da covid-19.

A ausência de adeptos nas bancadas é uma das novas regras que mais se destaca quer para fãs quer para os próprios jogadores, talvez por isso uma equipa da Coreia do Sul, cujo campeonato recomeçou a 8 de maio, tenha tentado arranjar uma forma alternativa de motivar os seus atletas em campo. A ideia até pode ter sido boa, mas o resultado foi para lá de polémico.

O FC Seoul, equipa da K League, primeira divisão do país, colocou bonecas sexuais nas bancadas. Ao todo, foram 30 exemplares, 28 do género feminino e dois do masculino, que seguravam cartazes de um site pornográfico.

A iniciativa causou perplexidade nos adeptos, que assistiam ao jogo através da transmissão online. A polémica foi tal que a direção do clube emitiu um comunicado a esclarecer a situação e a pedir desculpas aos adeptos.

O FC Seoul sublinhou que não se trata de bonecas sexuais, mas sim de manequins. No entanto admitiu que a empresa onde foram adquiridas produz brinquedos sexuais.