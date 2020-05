Sara Barradas partilha reencontro entre a pequena Lua e a tia: "A felicidade delas foi comovente"

Como muitas outras famílias no país, também Sara Barradas ficou algum tempo sem visitar os entes queridos devido à pandemia da covid-19. Este domingo, a atriz, juntamente com a filha, decidiu visitar a família e partilhou o reencontro nas redes sociais.

"A minha filha e a tia mais nova a matarem saudades uma da outra. Não se viam há 2 meses. Eu não via a minha mãe, irmãs e avó há 2 meses. Hoje, numa breve visita, a minha filha e a minha irmã mais nova brincaram como nunca. A felicidade delas foi comovente. Ah, e a minha filha é a mais linda do mundo!!! Os nossos filhos, para nós, são sempre os mais lindos do mundo", escreveu a atriz na legenda das imagens partilhadas no Instagram, onde surge a filha, Lua, a brincar com a tia mais nova, de quatro anos.