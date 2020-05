Politica

18 de maio 2020

Recorde da democracia ainda é de Teixeira dos Santos

Apesar de ser o ministro das Finanças com melhores índices de popularidade desde o 25 de Abril, Mário Centeno ainda não tem o recorde de longevidade no cargo na história da democracia portuguesa: Fernando Teixeira dos Santos, que José Sócrates escolheu para render Campos e Cunha como titular da pasta das Finanças ainda no seu primeiro Governo e reconduziu no segundo, leva-lhe um ano de vantagem como responsável pelas contas públicas no Ministério do Terreiro do Paço.