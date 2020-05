Os sinais difíceis no Eurogrupo

Os primeiros sinais de que Mário Centeno pode ter a vida dificultada para renovar o mandato na presidência do Eurogrupo surgiram na fase pré-pandemia, no jornal espanhol El País. No final de janeiro deste ano, o jornal apontava a ministra dos Assuntos Económicos de Espanha, Nadia Calviño, como eventual sucessora de Centeno a partir de 13 de julho. Semanas depois, em Bruxelas, a própria assegurou que não perdia «um segundo» a pensar no assunto e o ministro de Estado e das Finanças estava a fazer «um excelente trabalho». Faltavam cinco meses para Centeno terminar o mandato.

De facto, houve movimentações para avaliar se a ministra poderia vir a suceder a Centeno. Mas o dado mais recente (e relevante) surgiu no jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung a dar conta da saída de Centeno. E que já teria merecido críticas de alguns colegas. O próprio considerou na TSF que «as notícias falsas caem no melhor dos tecidos». Mas admitiu ter de tomar uma decisão sobre o Eurogrupo. O mandato termina a 13 de julho.