Começar pelas creches

Começar por abrir os estabelecimentos estudantis pelas creches, como decidiram o nosso Governo e as autoridades de saúde portuguesas, não deve admirar ninguém.

Até porque, a certa altura, pensava-se que os miúdos mais pequenos, mesmo contraindo a covid-19, se mantinham assintomáticos, e sem problemas de maior. Devendo dar tempo, no caso de contraírem a doença, a que os familiares tomassem os seus cuidados.

O grande problema foi entretanto ter-se sabido de uma doença, ligada à covid-19, e que atinge especialmente as crianças pequenas – já se tendo registado um caso em Portugal, tratado no D. Estefânia (felizmente com sucesso, o que fez não esmorecerem completamente os planos iniciais). Claro que agora isso deve ser tido em conta, até porque se considera imprescindível ir abrindo a Economia.

O que me diverte é pensar que famílias e educadores escolares têm de voltar a educar crianças, coisa que foi ficando esquecida ainda na minha antiga geração, e cada vez mais arreigada nas posteriores.

Pedro d'Anunciação