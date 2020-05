Efemérides de 19 de maio de 2020

1643 Guerra dos Trinta Anos: as forças francesas sob o comando do duque d'Enghien derrotaram decisivamente há 177 anos as forças espanholas na Batalha de Rocroi, marcando o fim simbólico da Espanha como potência terrestre dominante.

1863 O liberalismo deu um novo e importante passo em frente em Portugal, há 157 anos, com a extinção dos morgadios (que desde o Séc. XIII reforçavam a nobreza nacional com a valorização dos filhos primogénitos), com excepção da Casa real de Bragança.

1882 Com a invenção registada pelo americano Alexandar Bell, embora atribuída oficialmente ao italiano Antonio Meucci, o telefone começou a funcionar em Portugal em 1877, sendo publicada há 138 anos a primeira lista telefónica de Lisboa.

1905 Albert Einstein publicou há 115 anos sua tese sobre a teoria da relatividade.

1906 João Franco foi nomeado chefe do Governo português há 114 anos, pondo fim ao ciclo "rotativista" de Progressistas e Regeneradores e iniciando a ‘ditadura’ que culminaria com o assassinato do Rei D. Carlos quase 2 anos depois (1 de Fevereiro de 1908).

1911 Foi fundado há 109 anos o jornal socialista República, por António José de Almeida.

1917 Teve lugar há 103 anos a chamada "Revolução da Batata", em Portugal, no contexto da crise económica de época, com assaltos populares a estabelecimentos comerciais de Lisboa e da margem Sul do Tejo, espalhando-se nos 3 dias que durou um pouco por todo o pais, levando declaração do Estado de Sítio e à repressão policial decididas pelo Governo de Afonso Costa.

1919 Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) desembarcou em Samsun há 101 anos, á frente dos então chamados jovens turcos, iniciando o que mais tarde é chamado de Guerra de independência turca como primeiro passo para a fundação da República da Turquia.

1936 Foi criada há 84 anos, em pleno salazarismo, a Mocidade Portuguesa, segundo o modelo das juventudes Fascista e Hitleriana, assumindo-se como organização paramilitar a que todos os portugueses dos 7 aos 11 anos tinham de pertencer, assim como os alunos dos liceus e das escolas técnicas e comerciais – embora já estivesse muito atenuada na fase final do Regime.

1954 Catarina Eufémia, camponesa alentejana e apresentada como mártir do PCP, foi assassinada a tiro em Baleizão há 66 anos por um tenente da GNR de Beja, numa manifestação de trabalhadores agrícolas por aumento do salário.

1985 Cavaco Silva foi eleito líder do PSD no XII Congresso do partido que teve lugar há 35 anos na Figueira da Foz, pondo termo ao Bloco Central então em vigor.

1989 O então Presidente chinês Yang Shangkun impôs há 31 anos a lei marcial em Pequim, com que esmagou cruelmente a vaga estudantil de protestos, iniciada a 17 de abril, na Praça de Tiananmen.

2009 O então ministro do Ensino Superior de Sócrates, José Mariano Gago, determinou há 11 anos o encerramento compulsivo da Universidade Internacional de Lisboa e da Figueira da Foz, assim como do Instituto Superior Politécnico Internacional, da SIPEC - Sociedade Internacional de Promoção de Ensino e Cultura, S.A., em plena polémica sobre o estranho curso de José Sócrates na Universidade Independente, que por isso fora já encerrada compulsivamente em 2007.

2015 O extremista Estado Islâmico reivindicou há 5 anos o atentado de 18 de Março desse ano contra um museu de Tunes, que provocara 21 mortos.

2016 O supremo Tribunal Federal suspendeu há 4 anos a lei que autorizava a produção e uso da polémica "pílula do cancro", a fosfoetanolamina, que conseguiu curar a doença em ratos, mas que em humanos não se obteve a mesma eficácia, e segundo a Associação Média Brasileira, pode prejudicar os pacientes da doença.

2019 O Governo de Espanha resgatou há um ano do esquecimento os 4.435 espanhóis que morreram no campo de concentração nazi de Mauthausen, Áustria, e inscreveu as suas mortes no Registo Civil, como forma de reconhecimento e reparação moral.

P.A.