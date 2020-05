Confirmados primeiros casos de covid-19 nas prisões

Dois reclusos apresentaram sintomas relacionados com a covid-19 depois de terem sido autorizados a uma saída precária.

Foram confirmados os primeiros casos de covid-19 em estabelecimentos prisionais no país, esta terça-feira, de acordo com a Direção Geral de Serviços Prisionais. Dois reclusos foram infetados com o novo coronavírus e foram transferidos para Hospital Prisional de Caxias, para evitar a propagação da doença.

Um dos recluso é de Pinheiro da Cruz e encontrava-se em isolamento profilático, depois de ter regressado à prisão após uma saída precária, no dia 11 de maio. "O preso apresentou sintomas no dia 15 de maio, tendo sido testado e acusado positivo à covid 19", afirma uma fonte da Direção à TVI.

O outro doente é um recluso do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus que estava também em isolamento profilático desde o dia 9 de maio. Depois de também ter tido uma saída de curta duração, este apresentou sintomas no passado dia 13, tendo testado também positivo à covid-19.

As pessoas que estiveram em contacto com ambos os doentes foram identificados e "estão em isolamento e sob vigilância de sintomas, aguardando que lhes sejam realizados testes", afirma a mesma fonte.