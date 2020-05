Matthew Perry tenta encontrar amor numa aplicação de encontros

Matthew Perry está à procura de um novo amor, de acordo com a revista Us Weekly. A publicação dá conta de que o eterno Chandler Bing voltou a ativar o seu perfil na aplicação de encontros Raya.

O ator de 50 anos separou-se recentemente de Molly Hurwitz, com quem teve uma relação secreta durante mais de dois anos, e já enviou "mensagens a algumas mulheres" através da app, de acordo com declarações de uma fonte próxima de Perry à Us Weekly.