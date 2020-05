Mulher veste fato de hipopótamo esterilizado para poder voltar a abraçar a mãe

Em tempos de covid-19, a saudade de abraçar os entes queridos é uma das dificuldades apontadas pela população, numa época em que muitos dos hábitos normais tiveram de ser alterados para evitar a propagação da doença. No entanto, muitas pessoas mostraram criatividade para voltar a estar mais próximos dos que mais gostam e partilharam as suas ideias nas redes sociais.

No estado norte-americano de Virginia, uma mulher voltou a abraçar a sua mãe, que está num lar de idosos. A mulher decidiu vestir um fato de hipopótamo esterilizado para poder voltar a abraçar a idosa e não a colocar em risco.

De acordo com a Fox News, a mulher falou com o lar de idosos e tentou perceber de que forma poderia voltar a tocar na mãe. Quando a direção lhe disse que tinha que usar um fato esterilizado, esta escolheu um fato de hipopótamo.

Nick Bolerjack, um familiar, decidiu filmar o momento e partilhá-lo no Twitter. O vídeo já recebeu vários comentários a elogiar a criatividade da mulher e teve centenas de partilhas.

My mother-in-law hugging my grandmother in an inflatable hippo suit wearing a tutu is the content you needed today. Her nursing home is letting family members hug each other in these sterilized suits ❤️ pic.twitter.com/UokmU6lNtw