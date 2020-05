Bruno Nogueira deixa palavra de agradecimento aos fãs: "Este escritório nunca esteve tão vazio mas nunca tive uma família tão grande"

O programa do humorista foi um dos assuntos mais comentados durante o período do confinamento.

Bruno Nogueira foi uma das personalidades mais comentadas durante o período de confinamento do país. E agora que o programa do humorista, Como é Que o Bicho Mexe, que entreteu milhares de pessoas diariamente, chegou ao fim, Bruno Nogueira deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que participaram e assistiram ao seu programa, através do Instagram.

“Quando saí de casa para festejar o último episódio na rua, nunca imaginei que quando voltasse à cama estaria do avesso. Havia coisas programadas para o fim, mas pouco ou nada para o percurso. Tudo o resto era incógnita. A tal incógnita fez-se primavera e deu-me a melhor maneira que tinha de vos dizer até já: ver-vos e ouvir-vos. Tantos, e tão generosos”, disse, referindo-se aos fãs e ao seu último programa, que reúniu cerca de 170 mil pessoas.

O humorista deixou ainda uma palavra de agradecimento a algumas das caras habituais do programa como Beatriz Costa, Inês Andrade, Jéssica Athayde, João Manzarra e Nuno Markl.

“Enquanto ouvia na sexta-feira as mais comoventes manifestações de agradecimento que alguma vez tive até hoje, pensava na ironia disto tudo, e no quanto me ofereceram também vocês que estiveram sempre às 23h a brindar comigo. Este escritório nunca esteve tão vazio, mas deixem que vos confie um segredo: nunca tive uma família tão grande como tenho agora.Obrigado a todos. E acreditem: vai mesmo correr tudo bem”, concluiu.