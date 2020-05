"Já disse que não vou". Capitão de equipa inglesa recusa regressar aos treinos por medo de contágio

Troy Deeney tem um filho de cinco meses com problemas respiratórios.

O jogador Troy Deeney, capitão do Watford, da Liga inglesa, anunciou que não vai voltar aos treinos, suspensos devido à pandemia de covid-19, com os colegas de equipa, que vão começar com os atletas divididos em pequenos grupos.

O futebolista tem medo de ser infetado e passar o vírus ao filho de cinco meses. “Devemos começar os treinos em pequenos grupos esta semana, já disse que não vou", afirmou o avançado num podcast.

O jogador adiantou ainda que o seu receio pelo filho é maior, pois este tem problemas respiratórios.

Sublinhe-se que Troy Deeney é uma daz vozes mais críticas do regresso da competição. Esta segunda-feira, os 20 clubes da Premier League votaram favoravelmente no regresso aos treinos "em pequenos grupos" e "respeitando as distâncias de segurança".