Português morre na Suíça enquanto mudava pneu na autoestrada

Um português, de 36 anos, morreu, esta segunda-feira, na Suíça, depois de ter saído do carro na Autoestrada 1 (A1), que liga Lausana a Genebra, para mudar um pneu furado.

De acordo com um comunicado da Polícia Cantonal de Vaud, o português parou o carro na faixa de emergência antes de Bursins, na sequência de um furo. Nessa altura, um motorista suíço, de 54 anos, colidiu com o português, que acabou por morrer no local do incidente.

O acidente ocorreu pouco antes das 08h00 locais (09:00 em Lisboa).