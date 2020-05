Liga regressa com jogos "de segunda a domingo" a partir de 4 de junho

Apesar de ainda não ser oficial, Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portuguesa de futebol, disse à Rádio Renascença, esta terça-feira, dia 19 de maio, que já está a ser planeado o calendário das dez jornadas que faltam disputar do campeonato com partidas todos os dias.

"Teremos futebol de segunda-feira a domingo, exceto em alguns dias de julho em que não será possível», disse, durante a entrevista, referindo que nesta fase «os adeptos irão matar toda a fome de bola que tiveram durante estes dois meses e meio de confinamento".

Os oficiais da Liga planeiam que a competição regresse no dia a 4 de junho, quinta-feira, com jogos até ao dia 26 de julho, contabilizando um total de 90 jogos. «Serão oito semanas fantásticas de futebol. Estamos a trabalhar com os operadores para otimizar horários e preencher o calendário o mais possível com o número máximo de dias com jogos. Os clubes estão a fazer um grande esforço nesse sentido e esse trabalho está a ser feito com os departamentos de futebol, para as equipas terem um período de descanso mínimo de três a quatro dias», explicou.

Segundo Sónia Carneiro, "provavelmente durante esta semana será publicado o calendário dos 90 jogos que restam até ao fim do campeonato", sendo que no que diz respeito aos estádios deixou a certeza que "as vistorias estão a correr bem", afirmando que os planos de contingência dos clubes "foram apresentados e, até agora, sem mácula" e que esta quarta ou quinta-feira a Liga terá todos os relatórios e "o quadro de estádios definido".