Opinião

19 de maio 2020

A calamidade do Estado

A luta que travamos todos e se traduz na exigência do estado de calamidade, impõe restrições. Por isso foi decidido impedir os concertos de verão. Por isso foi decidido evitar as grandes aglomerações ou os pequenos ajuntamentos. Perante a incomodidade do PCP, o primeiro dos ministros inventou um suave milagre. Não lhe passava pela cabeça restringir a liberdade política.