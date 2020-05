"15 milhões de euros de impostos para ajudar a pagar os programas da manhã e o Big Brother", critica Rui Rio

Rui Rio criticou, esta terça-feira, através do Twitter, o apoio de 15 milhões de euros do Estado atribuído aos meios de comunicação social no âmbito da pandemia de covid-19.

"15 milhões de € de impostos para ajudar a pagar os programas da manhã e o Big Brother que voltou em força. Tanto me têm atacado por eu não compreender esta urgência democrática", escreveu o líder do PSD, partilhando a notícia que dava conta de que a SIC e TVI têm a maior fatia deste apoio.

Destes 15 milhões de euros, a Impresa (SIC) e a Media Capital (TVI) vão receber a maior fatia, três milhões de euros cada. A compra antecipada de publicidade institucional por parte do Estado, no montante de 15 milhões de euros, foi anunciada em 17 de abril.