Politica

20 de maio 2020

Lisboa não rola. Baixa às Moscas

A vereadora do PSD na Câmara Municipal de Lisboa Sofia Vala Rocha critica o plano do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, para uma zona sem carros na Baixa, numa altura em que o Governo apela aos portugueses que venham fazer compras no coração da capital.