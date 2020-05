Cláudia Raia confessa que toda a sua família foi infetada pelo novo coronavírus

Cláudia Raia revelou recentemente que foi infetada pelo novo coronavírus, durante um direto para a revista Harper's Bazaar Brasil, juntamente com o seu marido, Jarbas Homem de Mello, os seus filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, há 30 dias.

"Nós 'coronamos' em casa. Uma loucura. Desci para buscar uma comida e acho que foi no elevador", explicou a atriz, admitindo que ao início não contou a sua história por ter medo de ser vista como um mau exemplo para a sociedade.

"Fiquei com muitas dores de cabeça durante uns três dias. No primeiro dia, parecia que tinha lutado MMA, estava destruída fisicamente: dor nos músculos grandes, como perna e glúteos. Perdi o olfato, mas o paladar não", disse Claudia Raia, que teve sintomas relacionados com a covid-19 durante cinco dias. Já o marido da atriz teve sintomas durante dez dias e teve um "pouco de febre. Enzo não apresentou sintomas e Sophia teve apenas azia e dor de cabeça.

Cláudia Raia aproveitou para frisar que o novo coronavírus "é uma coisa séria" e "não é uma gripinha". "A ama dos meus filhos está há 12 dias entubada na Clínica São José, no Rio de Janeiro, entre a vida e a morte. É muito sério", destacou.