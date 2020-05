Tyra Banks está a ser criticada por atitudes e comentários no reality show America's Next Top Model

Na sétima temporada, uma concorrente disse que sentia que o par masculino com quem estava a fazer par era racista e Tyra disse-lhe que esta deveria ignorar a situação e trabalhar com ele.

Tyra Banks está a ser criticada nas redes sociais devido a alguns dos comentários e atitudes que teve durante o reality show America’s Next Top Model, que teve início em 2003 e teve 24 temporadas.

A supermodelo está a ser acusada de criticar as imagens das concorrentes e ignorar episódios de assédio sexual. Para sustentar as acusações, foram partilhados alguns vídeos antigos do programa no Twitter. Um deles mostra Tyra a dizer à concorrente Danielle Evans para tratar do espaço que tem entre os dentes da frente se quer ser capa de revista algum dia. Tyra disse ainda a Kim Stolz – uma concorrente homossexual que participou na quinta temporada do programa – para não enfatizar a sua homossexualidade.

Também na quarta temporada do programa, a apresentadora desvalorizou um episódio de assédio sexual por parte de um membro da equipa de produção a uma concorrente e disse que deveriam ser as participantes a controlar a situação. Ainda na sétima temporada, uma concorrente disse que sentia que o par masculino com quem estava a fazer par era racista e Tyra disse-lhe que esta deveria ignorar a situação e trabalhar com ele.

Na sua conta pessoal do Twitter Tyra Banks já comentou a situação e admitiu que as suas atitudes não foram as mais corretas. “Olhando para trás, não fiz mesmo as escolhas certas”, pode ler-se na publicação da supermodelo.