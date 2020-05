Praias de Sintra não vão ter toldos nem barracas na época balnear

O areal do concelho de Sintra não terá áreas reservadas ou pagas durante a época balnear de 2020, para que o espaço disponível seja maior e assim se cumpra com facilidade o distanciamento recomendado.

A Câmara Municipal de Sintra chegou a acordo com os concessionários para que as nossas praias não tenham nem toldos nem barracas, segundo um comunicado da autarquia. “É um gesto muito relevante e de grande solidariedade", afirmou o presidente do município, Basílio Horta.

Esta cedência dos concessionários aumenta o espaço disponível no areal e, consequentemente, permite que mais pessoas possam "desfrutar das nossas praias", sublinhou.



Relativamente às medidas anunciadas pelo Governo para a utilização das praias na reabertura da época balnear, que acontece a 6 de junho, Basílio Horta considera que estas poderão ser exequíveis desde que fiscalizadas.



De acordo com o plano de desconfinamento divulgado após a reunião do Conselho de Ministros, durante a época balnear, os utentes das praias devem assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, a partir de 6 de junho.