Trump responsabiliza China por "matança em massa a nível mundial"

A publicação no Twitter é apenas o continuar da retórica inflamada vinda da Casa Branca contra a China nos últimos dias, aparentando ser uma peça chave na estratégia para a reeleição de Trump em novembro.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar Pequim esta quarta-feira devido à pandemia do novo coronavírus, responsabilizando o Governo chinês pela “matança em massa a nível mundial”.

A publicação no Twitter é apenas o continuar da retórica inflamada vinda da Casa Branca contra a China nos últimos dias, aparentando ser uma peça chave na estratégia para a reeleição de Trump em novembro. “Foi a incompetência da China, e nada mais, que provocou esta matança em massa a nível mundial”, lê-se no tweet do Presidente norte-americano.

Por outro lado, Pequim acusa Washington de atirar as culpas para a China e de se abster das responsabilidades com a Organização Mundial de Saúde, depois da carta de Trump a ameaçar cortar permanentemente o financiamento norte-americano à organização das Nações Unidas.

Os Estados Unidos registaram até esta quarta-feira mais de 1,5 milhões de casos e os óbitos por covid-19 já vão em mais de 92 mil – perto de um terço dos casos em todo o planeta (4,9 milhões infeções confirmadas). A China apresenta mais de 84 mil casos oficiais e 4600 mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Segundo um documento de 2019 do Fórum Económico Mundial, os Estados Unidos eram o país mais bem preparado para enfrentar uma crise pandémica.