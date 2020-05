Itália registou 161 óbitos nas últimas 24 horas, de acordo com os dados avançados esta quarta-feira pela Proteção Civil italiana, elevando o número total de óbitos para 32.330.

Os casos confirmados no país são agora 227.364, mais 665 do que no balanço anterior, divulgado ontem.

O número de recuperados subiu para 132.282, mais 2.881 do que ontem.