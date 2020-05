Italiano paga café com 50 euros e recusa receber troco: "É o mínimo que posso fazer"

Dono do café, que reabriu recentemente, ficou sem palavras.

Um cliente de um café em Perugia, Itália, usou uma nota de cinquenta euros para pagar um café e recusou receber o troco.

“É o mínimo que posso fazer por vocês, que estiveram fechados durante dois meses, eu pelo menos trabalhei”, disse o homem, que é um cliente habitual daquele espaço que reabriu recentemente.

O gesto foi partilhado pelo dono do café no Facebook e divulgado pelos meios de comunicação locais, que contam conta que o homem é um cliente habitual daquele espaço.

"Ele veio com a família, foi um belo gesto. Toda a gente que me conhece sabe quão é difícil eu ficar sem palavras. Bem, esta manhã não consegui dizer nada", revelou o dono do estabelecimento Mirko Urbani, citado pela imprensa local.