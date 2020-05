"Ainda bem que a natureza criou este monstro chamado coronavírus"

Lula da Silva defende que a covid-19 permite perceber a importância do Estado.

O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, e não é só o atual Presidente Jair Bolsonaro que teima em não ‘ver’ os números trágicos. O antigo chefe de Estado Lula da Silva – apesar de estar no extremo oposto em termos ideológicos – também tem uma forma curiosa de abordar a covid-19.

"Ainda bem que a Natureza, contra a vontade da Humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises”, afirmou Lula da Silva à Carta Capital, numa entrevista em direto nas redes sociais.

A estranha declaração do antigo Presidente do Brasil pretendia ser uma crítica ao programa de privatizações do Governo de Bolsonaro.

Declarou o ex-presidente ao criticar o vasto programa de privatizações defendido pelo governo Bolsonaro. Lula da Silva acusa o atual Executivo de defender, imprudentemente, um Estado pouco interventivo e quase ausente, quando num momento destes deveria antes atuar de forma a ajudar a conter a propagação do vírus e as suas consequências económicas.

Para o antigo Presidente a estratégia deveria ser a de facilitar o crédito e o acesso a apoios de emergência para ajudar as famílias com menos rendimentos que se veem obrigadas a ficar em casa.