Efemérides de 21 de maio de 2020

1804 Abriu há 216 anos o cemitério Pére Lachaise, o maior de Paris e um dos mais célebres de todo o mundo, onde repousam inúmeras figuras da Cultura francesa.

1904 Foi fundada há 116 anos na Suíça a Federação Internacional de Futebol, pelos seguintes países: França, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Espanha, Suécia e Suíça (hoje constituem esta ONG 209 Estados).

1965 A ditadura do Estado Novo extinguiu há 54 anos a Sociedade Portuguesa de Escritores, por ter atribuído o Grande Prémio ao nacionalista angolano Luandino Vieira (n.1935, V.N. de Ourém), então preso no Tarrafal.

1982 Deu-se há 38 anos o desembarque das tropas britânicas no território, no âmbito da Guerra das Malvinas/Falfland, com a tomada do porto de San Carlos às forças argentinas, registando-se 22 mortos.

1989 O Egito regressou há 31 anos à Liga Árabe, que abandonara após o acordo de paz com Israel.

1990 Vital Moreira, antigo juiz do Tribunal Constitucional, e um dos comunistas mais carismáticos de outros tempos, abandonou há 30 anos o PCP – sendo hoje dirigente do PS.

1993 O líder da guerrilha timorense Xanana Gusmão (n.1946) foi há 26 anos condenado a prisão perpétua pela justiça indonésia (onde se encontrava então preso) – sendo hoje um dos pilares do poder do novo Estado.

1998 Foi inaugurada oficialmente há 22 anos, embora só abrisse ao público no dia seguinte, por 132 dias seguidos, a EXPO-98 dedicada aos Oceanos.

2016 O Governo assinou há 4 anos um acordo com a Atlantic Gateway para compra e venda de ações da TAP, que no fundo emendava o feito por Passos Coelho contra o parecer do PS, assegurando uma posição forte do Estado na companhia.