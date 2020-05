Homem encontrado morto com sinais de violência em casa no Algarve

Um homem foi encontrado morto, esta quinta-feira, na sua casa, no Sítio do Barranco Novo, em Vila Nova do Bispo, no Algarve. A vítima de nacionalidade holandesa tinha vários ferimentos, principalmente na cara, quando foi encontrado pelas autoridades, que estão a investigar o caso e suspeitam de um crime de homicídio.

O corpo foi encontrado por volta das 11h00. A vítima tinha sido vista pela última vez no fim de semana passado, numa festa com amigos. Foram estes que reportaram às autoridades o desaparecimento do homem de 60 anos.

Quando as autoridades entraram na casa da vítima, encontraram várias vidros partidos e esta encontrava-se remexida. A Polícia Judiciária encontra-se no local, onde estar a efetuar as diligências de investigação.