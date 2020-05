Família encontra saco com um milhão de dólares na rua... e entrega-o à polícia

Uma família norte-americana encontrou dois sacos com quase um milhão de dólares (cerca de 915 mil euros), no Condado de Caroline, estado da Virgínia, no sábado passado. Emily Schantz disse, em entrevista à WTVR, que estava a passear de carro com os seus familiares quando todos repararam num saco na estrada e decidiram averiguar do que se tratava.

Quando encontraram a enorme quantia de dinheiro, dirigiram-se a uma esquadra para devolver o dinheiro. A atitude foi partilhada pelas autoridades nas redes sociais e originou vários elogios à família. "Um gesto excecional. Aqui somos muito sérios e a família representou bem o condado e mostrar-se honesta", saudou um dos agentes, Scott Moser, citado pelo New York Post. Questionada sobre porque é que devolveu o dinheiro, Schantz diz que "simplesmente, era a melhor coisa que podia fazer", uma vez que não lhe pertenciam.

As autoridades não sabem a quem pertence o dinheiro nem como foi parar à estrada mas acreditam que estas tinham como destino um banco.