Número de óbitos e casos diários continua a descer na Alemanha

Nas últimas 24 horas, morreram 27 pessoas infetadas com o novo coronavírus na Alemanha. No total, já morreram 8.174 pessoas infetadas com a doença desde o início da pandemia no país. Verifica-se uma descida no número de óbitos, comparativamente aos partilhados esta quinta-feira pelas autoridades de saúde alemãs - 57.

Foram ainda registados mais 460 novos casos, elevando o número de infetados para 177.212, segundo o Instituto Robert Koch. Como o número de vítimas mortais, o número de novos casos diários também sofreu uma descida comparativamente a ontem, onde foram registados 745 novos pacientes infetados com a doença.