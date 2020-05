EUA. Intervenção uma semana mais cedo poderia ter salvo 36 mil vidas

Caso os Estados Unidos tivessem imposto as medidas de distanciamento social uma semana antes, no dia 8 ao invés do dia 15 de março, podiam ter sido evitadas cerca de 36 mil mortes durante o surto do coronavírus, de acordo com novas estimativas dos modelos da Universidade Columbia.

Estas estimativas referem-se até dia 3 de maio e não tentam prever os efeitos do coronavírus (e a sua propagação) caso se prolongassem as medidas de confinamento ou se atrasasse a reabertura da economia – muda, simplesmente, o espaço temporal das medidas. O vírus teria sido ainda menos letal se as medidas tivessem sido aplicadas ainda mais cedo, no dia 1 de março, reduzindo os óbitos em 83%, ou seja: menos 56 mil mortes, estimam os investigadores, até ao início deste mês.

“É uma grande, grande diferença. Esse pequeno lapso de tempo, apanhando essa fase de crescimento, é incrivelmente crítico para reduzir o número de mortes”, disse Jeffrey Shaman, epidiomologista da Universidade Columbia e líder da equipa investigadora, citado pelo New York Times.

No dia 3 de maio, os Estados Unidos totalizavam 68 597 óbitos por covid-19, segundo o site Worldometers. Esta quarta-feira, registavam mais de 95 mil, refere o mesmo site, e já não parecem restar dúvidas de que ultrapassarão os cem mil.

O país tem de longe o maior número de infetados por covid-19, com os casos confirmados a cifrarem-se em mais de 1,5 milhões, atrás da Rússia, que regista mais de 317 mil infeções oficiais.

Embora os Estados Unidos também registem o maior número de óbitos por covid-19, esse valor atenua-se se contabilizarmos o rácio por milhão de habitantes. Segundo o Worldometers, nesta estatística, os EUA posicionam-se em 12º (319 por cada milhão de habitantes): atrás de países como a Bélgica (o primeiro, se não contabilizarmos São Marino, com 793 óbitos por cada milhão de habitantes), Espanha ou Itália.

O primeiro caso nos Estados Unidos foi detetado em meados de janeiro. No dia 9 de março, Donald Trump publicava no Twitter: “Nada está encerrado, a vida e a economia continuam. Neste momento estão confirmados 546 casos de coronavírus, com 22 mortes. Pensem nisso!”, proclamava o Presidente.

Em resposta ao estudo da universidade norte-americana, a Casa Branca enalteceu a “corajosa liderança” de Trump. “O que teria salvado vidas teria sido se a China tivesse sido transparente e a Organização Mundial de Saúde tivesse cumprido a sua missão”, disse em comunicado ao Washington Post o porta-voz da Casa Branca, Judd Deere.