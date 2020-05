Brasil ultrapassa as 20 mil mortes relacionadas com novo coronavírus

O Brasil ultrapassou esta quinta-feira as 20.000 mortes relacionadas com o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 1.188 vítimas mortais, elevando o número de óbitos para 20.047.

Foram ainda confirmados mais 18.508 novos casos nas últimas 24 horas, elevando o número de pessoas infetadas no país desde o início da pandemia para 310.087.

A região mais afetada do país é a cidade de São Paulo, onde foram registadas 5.558 vítimas mortais e 73.739 casos de infeção.

Recorde-se que a população brasileira está dividida no que toca à forma de olhar para o coronavírus: enquanto muitos cumprem o confinamento e mostram-se preocupados com a evolução galopante no país da doença, outros juntam-se e manifestam-se contra o encerramento das atividades económicas, inclusive Jair Bolsonaro, o Presidente do país.