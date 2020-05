Avião com 107 pessoas a bordo despenha-se no Paquistão

A aeronave caiu numa área residencial perto do aeroporto.

Um avião da Pakistan International Airlines (PIA) despenhou-se, esta sexta-feira, junto ao aeroporto de Karachi, no Paquistão, avança a imprensa local. A bordo estavam 107 passageiros, dos quais oito eram membros da tripulação, de acordo com declarações de um porta-voz da companhia aérea à agência Reuters.

A aeronave que tinha partido de Lahore com destino a Karachi caiu numa área residencial perto do aeroporto, quando se preparava para aterrar.

Ainda não há informações sobre os passageiros do avião. Nas redes sociais, foram partilhados vídeos que mostram uma grande coluna de fumo. O exército paquistanês já enviou para o local a brigada de ação rápida, para auxiliar as equipas de resgate na tentativa de encontrar sobreviventes do acidente.