Avó obrigada a eliminar fotografias dos netos do Facebook

Uma avó foi obrigada a pagar as fotos com os seus netos das redes sociais, depois de ter partilhado as imagens sem a autorização dos pais e o caso ter chegado a tribunal.

O caso ocorreu nos Países Baixos. Tudo começou quando a filha da idosa pediu para que esta eliminasse as fotografias dos seus filhos do Facebook e Pinterest e ambas acabaram por se desentender sobre o assunto. Assim, decidiram deixar a decisão nas mãos da Justiça holandesa.

O juiz baseou-se na posição dos tribunais europeus, que aplicam o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Apesar deste regulamento não se aplicar a casos pessoais e domésticos, o juiz decidiu que as fotografias partilhadas nas redes sociais podem chegar a uma audiência grande e que a mãe das crianças tem todo o direito de não querer que a imagem dos seus filhos seja vista por pessoas desconhecidas, pode ler-se no documento do tribunal, citado pela imprensa local.

Além de ter de eliminar as imagens dos netos, a avó vai ter de pagar 50 euros de multa por cada dia em que não cumpra a ordem do tribunal, deixando as imagens visíveis. Se publicar mais imagens das crianças no futuro, deverá pagar mais 50 euros extra por cada dia em que as fotografias estejam públicas.