Por cada 10 mil habitantes existem 29.1 pessoas infetadas com o novo coronavírus, no país, até quarta-feira. Este número, partilhado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, representa um aumento de 12% no número de casos desde o dia 6 de maio. “O número de casos confirmados com a doença covid-19 por 10 mil habitantes foi acima do valor nacional em 53 municípios”, refere o estudo: “Covid-19: Uma leitura territorial do contexto demográfico e do impacto socioeconómico”.

36 desses municípios localizam-se na região Norte, como Valongo, Matosinhos, Maia, Gondomar, Porto, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia, onde existem mais de 50 casos confirmados por 10 mil habitantes. Os restantes municípios dividem-se pelas regiões Centro (12), pela Área Metropolitana de Lisboa (Lisboa, Loures e Amadora), pelo Alentejo (Moura) e pela Região Autónoma dos Açores (o município de Nordeste).

Dos 53 municípios, destacam-se os município de Ovar (120,0), Condeixa-a-Nova (87,0), Valongo (77,4), Vale de Cambra (72,0), Matosinhos (71,4), Felgueiras (69,9), Maia (66,9), Lousada (67,1), Braga (65,4), Gondomar (64,1), Porto (62,6), Santo Tirso (56,9), Paços de Ferreira (52,5), Vila Nova de Gaia (50,8) e Lisboa (41,4),

Por outro lado, 179 dos 308 municípios do país apresentam um número de casos confirmados por 10 mil habitantes abaixo da referência nacional.