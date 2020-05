Mais de 7.500 pessoas já venceram o novo coronavírus

Há sete concelhos com mais de mil infetados, sendo Lisboa o que regista maior número de casos positivos com 2.107.

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta sexta-feira, 1.289 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país, dos quais 12 foram confirmados nas últimas 24 horas. Duas das vítimas mortais eram homens entre os 40 e os 49 anos. Em Portugal, morreram 15 pessoas entre os 40 e os 49 anos infetados com a covid-19.

Registaram-se ainda mais 288 novos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 30.200. Por outro lado, mais de 1000 pessoas venceram a doença nas últimas 24 horas: 7.590 pessoas encontram-se recuperadas do novo vírus, das quais 1.130 recuperaram da doença desde ontem.

Atualmente estão internados 576 doentes, menos 32 do que ontem. 84 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos oito face ao balanço anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.257 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 26.198 contactos.

Há sete concelhos com mais de mil infetados, sendo Lisboa o que regista maior número de casos positivos com 2.107, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.535, o Porto com 1.337, Matosinhos com 1.257, Braga com 1.199, Gondomar com 1.065 e Sintra com 1.000.

Casos confirmados

281 meninos e 274 meninas com menos de 10 anos;

451 rapazes e 524 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.693 homens e 2.113 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.951 homens e 2.526 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.087 homens e 3.019mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.020 homens e 3.044 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.554 homens e 1.793 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.172 homens e 1.302 mulheres entre os 70 e os 79;

1.425 homens e 2.971 mulheres casos com mais de 80 anos.

12.634 casos do sexo masculino e 17.566 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

28 homens e 12 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

77 homens e 39 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

146 homens e 105 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

369 homens e 497 mulheres com mais de 80 anos.

630 óbitos do sexo masculino e 659 do sexo feminino

Veja o boletim na íntegra aqui.